«ماركا» تمنح كريستيانو رونالدو اللقب المنتظر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بلقب أفضل لاعب في التاريخ، وذلك وفقا لاستفتاء نظمته صحيفة “ماركا” الإسبانية على موقعها، بمشاركة نجوم عالميين سابقين وحاليين.

الاستفتاء اجري بنظام خروج المغلوب “بلاي أوف” من دور الستة عشر مرورا بالدور ربع النهائي وقبل النهائي، ومن ثم النهائي.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد تضمن الاستفتاء عددا من نجوم الساحرة المستديرة سابقين وحاليين، وهم إضافة إلى كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، كل من: الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، ومواطنه الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، البرازيلي بيليه ومواطنه رونالدو الظاهرة، ألفريدو دي ستيفانو، الفرنسي زين الدين زيدان.

والهولندي يوهان كرويف، الفرنسي ميشيل بلاتيني، البرتغالي أوزيبيو، الحارس السوفيتي ليف ياشين، الإيطالي باولو مالديني، الهنغاري فيرينتس بوشكاش، الألماني فرانز بيكنباور، والإنجليزي جورج بيست.

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ووصل إلى النهائي الثنائي ليونيل ميسي، الذي تفوق في الدور قبل النهائي على البرازيلي الظاهرة رونالدو، فيما بلغ البرتغالي كريستيانو رونالدو النهائي على حساب الأسطورة مارادونا.

وفي النهائي الذي شهد تصويت أكثر من 450 ألف شخص، تفوق رونالدو على ميسي، حيث حصل النجم البرتغالي على 246 ألف صوت، أي بمعدل بلغ 54%، مقابل 209 آلاف صوت للنجم الأرجنتيني، أي بمعدل بلغ 46%.

الظاهرة رونالدو جاء في المرتبة الثالثة وتلاه ماردونا في المركز الرابع بفارق ضئيل، بمعدل 51%، مقابل 49%.

واحتكر الثنائي رونالدو وميسي الجوائز الفردية في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال حصل الأرجنتيني على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات، مقابل 5 للبرتغالي.

وقاد رونالدو فريقه السابق ريال مدريد إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، إضافة إلى فوزه باللقب مع مانشستر يونايتد مرة واحدة في عام 2008، بينما توج ميسي مع برشلونة باللقب أربع مرات.