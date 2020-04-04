رونالدينيو يخسر مباراة في السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خسر النجم البرازيلي الدولي السابق رونالدينيو، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة لكرة القدم سابقا، مباراة ودية ثنائية في سجن بدولة باراجواي، أمام اثنين من نزلاء السجن، سبق أن اتهما في قضايا سرقة وقتل.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، كانت قد أشارت إلى أن رونالدينيو خسر أمام ضابطين سابقين دخلا السجن بسبب الفساد، بعد أن لعب أمامهما مباراة كرة قدم رفقة زميل له.

الصحيفة أضافت أن رونالدينيو تحدى اثنين من السجناء، أحدهما متهم بالقتل والآخر بالسرقة، لكنه خسر الرهان بعد تقديم الثنائي مستوى كروي مميز.

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رونالدينيو البالغ من العمر (40 عاما)، يمر حاليا بلحظات عصيبة في حياته الخاصة، بعدما تعرض للاعتقال في باراجواي، بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور، رفقة شقيقه روبرتو، للمشاركة في عمل خيري.

رونالدينيو توج بلقب الكرة الذهبية عام 2005 وفاز بدوري أبطال أوروبا رفقة برشلونة موسم 2005-06 وتوج مع منتخب البرازيل بكأس العالم 2002 إلى جانب العديد من البطولات الأخرى الجماعية والفردية.

النجم البرازيلي يعد أفضل من لمسوا الكرة عبر التاريخ، وكان قد احتفل بعيد ميلاده الأربعين مؤخرا داخل محبسه على خلفية اعتقاله الشهر الماضي، إثر محاولته دخول باراجواي، بجواز سفر مزور.