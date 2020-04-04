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طائرة ليونيل ميسي الخاصة تنجو من كارثة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن الطائرة الخاصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ، قائد فريق الإسباني لكرة القدم، اضطرت للهبوط في مطار بروكسل بالعاصمة البلجيكية بسبب عطل أصابها.

ووفقا لما جاء في صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الطائرة الخاصة التي يمتلكها ليونيل ميسي، كانت في طريقها إلى تينيريفي في جزر الكناري بإسبانيا، وواجهت مشكلة في جهاز الهبوط، وكادت أن تسقط، مما اضطر قائدها للهبوط في مطار “زافينتيم” بالعاصمة البلجيكية “بروكسل”.

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الصحيفة أوضحت أن المعلومات الواردة تكشف أن الطائرة أقلعت من سان كارلوس دي باريلوتشى في الأرجنتين إلى مطار في ريسيفى بالبرازيل، وهي رحلة استغرقت نحو 6 ساعات، ثم أقلعت من ريسيفي الليلة الماضية، وهبطت في بروكسل.

التقارير أشارت إلى أنه لا يوجد حاليا أي معلومات عن هوية من كان على متن الطائرة سواء ليونيل ميسي نجم برشلونة أو أي من أفراد عائلته.

طائرة ميسي عادة مرة أخرى للطيران بعد معالجة مشكلة جهاز الهبوط، وبعد هبوط اضطراري لمدة ساعة ونصف، واتجهت نحو جزيرة تينيريفي، متفادية بذلك مصير طائرتي كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية والأرجنتيني إيمليانو سالا لاعب كارديف سيتي.

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