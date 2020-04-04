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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، في حملة وزارة الشباب والرياضة لتطهير وتعقيم العديد من المنشآت الرياضية ومراكز الشباب في القرى والمحافظات، والتي أطلقتها اليوم بمشاركة ٤٣٠٠ مركز شباب على مستوى الجمهورية.

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وشارك أبوجبل أعضاء مركز شباب الواسطى في محافظة أسيوط، عمليات التطهير والتعقيم، مساهمة منه في رفع الوعي لدى شباب المحافظة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة عدد من المبادرات التي تستهدف ممارسة الرياضة من المنزل تحت شعار رياضتك في بيتك، وكذلك إقامة عدد من المسابقات الرياضية المختلفة من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد شهد صباح اليوم بحي الأسمرات، انطلاق فعاليات حملة التعقيم والتطهير لمراكز شباب مصر والقري والتى تنفذها الوزارة، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أبوجبل يشارك في حملة تطهير وتعقيم أطلقتها وزارة الرياضة للوقاية من «كورونا»