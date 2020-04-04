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أبوجبل يشارك في حملة تطهير وتعقيم أطلقتها وزارة الرياضة للوقاية من «كورونا»

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، في حملة وزارة الشباب والرياضة لتطهير وتعقيم العديد من المنشآت ومراكز الشباب في القرى والمحافظات، والتي أطلقتها اليوم بمشاركة ٤٣٠٠ مركز شباب على مستوى الجمهورية.

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وشارك أبوجبل أعضاء مركز شباب الواسطى في محافظة أسيوط، عمليات التطهير والتعقيم، مساهمة منه في رفع الوعي لدى شباب المحافظة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة عدد من المبادرات التي تستهدف ممارسة الرياضة من المنزل تحت شعار رياضتك في بيتك، وكذلك إقامة عدد من المسابقات الرياضية المختلفة من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد شهد صباح اليوم بحي الأسمرات، انطلاق فعاليات حملة التعقيم والتطهير لمراكز شباب مصر والقري والتى تنفذها الوزارة، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار .

أبوجبل يشارك في حملة تطهير وتعقيم أطلقتها وزارة الرياضة للوقاية من «كورونا»
أبوجبل يشارك في حملة تطهير وتعقيم أطلقتها وزارة الرياضة للوقاية من «كورونا»
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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