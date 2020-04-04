أبوريدة يرفض عنصرية أطباء فرنسا ضد أفريقيا ويطالبهم بالاعتذار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، رفضه التام للدعوة العنصرية التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن طبيبين فرنسيين بشأن اقتراح إجراء التجارب الخاصة بعقارات مضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ على مواطني الدول الأفريقية البسطاء.
وصرح أبوريدة أنه أصيب بالصدمة أن يقوم أحد بالدعوة لهذا الفكر المريض الذي ترفضه كل الأعراف الإنسانية في تلك الأزمة التي تواجه كافة شعوب العالم.
وشدد أبوريدة على رفضه التام لكافة أشكال العنصرية ضد أي فئة في العالم مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، وميثاق الأمم المتحدة يرفضون جميعا كافة الممارسات والدعوات العنصرية بكافة أشكالها، وعليه فإننا نطالبهم بالاعتذار لأفريقيا وأبنائها على تلك الإهانة الغير مقبولة.
وأنهى حديثه بالدعوة لتكاتف البشرية لمكافحة تلك الأزمة الإنسانية العالمية بدلا من تلك الدعوات العنصرية البغيضة.
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