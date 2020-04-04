شكرا لقرائتكم مدرب وادى دجلة يحذر اللاعبين من الظهور بالقنوات ويفرض الحظر الإعلامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادى دجلة منع جميع لاعبى فريقه من الظهور في القنوات الفضائية خلال الفترة الحالية محذرا من فرض عقوبات مالية كبيرة على اى لاعب يخترق الحظر الاعلامى .

واتفق بابافاسيليو مع ماجد سامى مالك أندية دجلة وحازم خيرت المشرف على الكرة على عدم ظهور اللاعبين في اى برامج وكذلك ألتزامهم المنزل خلال الفترة الحالية حفاظا عليهم من فيروس كورونا ، مع وضع برامج تدريبية في المنزل للاعبين ويتم متابعتهم في تنفيذها .

وظهر اللاعب محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة، في حرصه على مواصلة تدريباته الخاصة اليومية، داخل منزله، بالرغم من توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، واستغل "أوسة" الحجر المنزلي الذي يخضع له الجميع برفع لياقته البدنية والاستمرار على التدريبات

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ونشر حارس مرمى نادى وادى دجلة، مقطع فيديو له من داخل منزله وهو يقوم بالتدريبات في حديقة منزله، عبر حسابه بموقع انستجرام، ليستغل الوقت الذي يقضيه داخل المنزل في رفع لياقته البدنية.

وتولى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو القيادة الفنية لوادى دجلة خلفا لتاكيس جونياس المدرب اليوناني السابق والذى رحل لسوء النتائج قبل توقف النشاط الرياضى وتجميد الدورى .

نيكوديموس بابافاسيليو بدأ مسيرته التدريبية عام 2006 بتدريب فريق بيتساليا القبرصي ، ثم تولى تدريب أوليمبياكوس نيقوسيا القبرصي ، وكانت أول محطات بابافاسيليو خارج قبرص عام 2015 بتولي تدريب سلوفان براتيسلافا وحتى 2016