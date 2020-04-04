شكرا لقرائتكم مسيرة غوتزه مع دورتموند تصل إلى خط النهاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينتهي عقد النجم ماريو غوتزه مع بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم هذا الصيف، ومن المتوقع أن يرحل عن الفريق، لكن لم يظهر حتى الآن سباق بين الأندية على ضمه رغم حقيقة أنه يمكن التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ويحظى غوتزه، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، بشعبية كبيرة، وهو ما قد يتضح من خلال عدد متابعي حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يتفوق بفارق كبير على عدد متابعي حساب بوروسيا دورتموند، لكن تبدو أن أيامه بالفريق باتت معدودة.

ونادرا ما شارك غوتزه مع الفريق منذ تولي لوسيان فافر منصب المدير الفني للفريق، كما أنه لم يستعد موهبته مجددا منذ أن سجل هدف الفوز لألمانيا في نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين.

وباتت مسألة تحديد الوجهة المقبلة لغوتزه (27 عاماً) أكثر صعوبة في ظل الأزمة الحالية المتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19).

وقال لوثار ماتيوس قائد المنتخب الألماني السابق والناقد الحالي، عبر شبكة "سكاي" التليفزيونية: لا أتوقع أن تكون أندية قمة بانتظار ماريو غوتزه. وأرى أنه عليه أن يكون أكثر تواضعا واعتدالا بشأن النادي الذي سينضم إليه والراتب الذي سيتقاضاه.

وكذلك أبدى ميكيل رومينيغه، شقيق كارل-هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونخ، والذي سبق له اللعب لباين ودورتموند، رأيا مشابها عبر مقاله لبوابة "سبورت بازر" الالكترونية.

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وقال رومينيغه إن مستقبل غوتزه قد يكون مع أحد أندية الصف الثاني، مثل إيفرتون أو وست هام أو أندية المراكز المتوسطة في إيطاليا. وفي الدوري الألماني قد يناسب بوروسيا مونشنغلادباخ أو ليفركوزن.

وينتهي عقد غوتزه في الصيف ولم تنجح محادثات دامت لأشهر حول تجديد العقد، إذ تردد أن غوتزه ليس مستعدا لتخفيض كبير في راتبه.

وقد تشكل متطلباته المالية الكبيرة عائقا في طريق انضمامه إلى فريق آخر، رغم أنه سيكون له الحق للانتقال في صفقة حرة.

ونفى سيمون رولفز مدير الكرة بنادي باير ليفركوزن ما تردد حول رغبة النادي في ضم غوتزه، قائلا: ماريو غوتزه لاعب جيد. لكنه ليس خيارا مطروحا لدينا، وقال مايكل بريتز مدير الكرة بنادي هيرتا برلين إن يورغن كلينسمان كان قد بحث إمكانية التعاقد مع غوتزه في يناير الماضي، لكن الأمر لم يتحقق.

ويرى لوثار ماتيوس أن الانتقال لفريق آخر قد يساعد غوتزه على تحقيق انطلاقة جديدة في مسيرته الاحترافية، وأضاف: أتمنى له العودة. ولكن من أجل ذلك، سيكون بحاجة إلى ثقة النادي وثقة المدرب والثقة بنفسه. وإذا نجح في ذلك، سيتقدم من جديد.

وقال رومينيغه: ماريو يجب أن يدرك أنه هو من يستطيع إنقاذ مسيرته وكتابة نهاية جيدة لها، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب عليه التركيز على الأساسيات ونسيان مواقع التواصل الاجتماعي، فعندما أراه على "إنستغرام" أتحير بين ما إذا كان لا يزال لاعب كرة قدم أم أنه من مواهب العروض.

ويحظى حساب غوتزه بموقع تويتر على 4.3 مليون متابع كما يحظى حسابه في "إنستغرام" بـ8.4 مليون متابع.