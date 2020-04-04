بعد رحيل أحمد فتحي.. الأهلي يخطف نجم بيراميدز

كتب: ضياء السقا

اقترب رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، من الانتقال إلى صفوف الأهلي، لتعويض رحيل أحمد فتحي.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن بكار عرض على إدارة بيراميدز التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وتوصل مسئولو الأهلي لاتفاق مع اللاعب للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل، حيث وقع ظهير بيراميدز على عقود مبدئية لانضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولي الطرفين من المفاوضات.

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وأبلغ رجب بكار إدارة ناديه برغبته فى اللعب للنادى الأهلى بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد الدخول فى مفاوضات مكثفة معه، وأكد مصدر مطلع فى نادى بيراميدز أن اللاعب تلقى عرضين من الأهلى والزمالك، إلا أن المدافع الأيمن أبلغ إدارة النادى برغبته فى اللعب للفريق الأحمر معتذرا عن الدخول فى مفاوضات مع النادى الأبيض.

ويرغب الأهلي في اتمام صفقة بكار لتعويض غياب أحمد فتحي، والذي أعلن رحيلة عن القلعة الحمراء، بعد مسيرة استمرت 12عاما.