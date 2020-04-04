الامارات | اعتقال لاعب الاتحاد السعودي في صربيا بسبب حظر التجوال

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال لاعب الاتحاد السعودي في صربيا بسبب حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الشرطة الصربية، اليوم السبت، أنها اعتقلت مهاجم اتحاد جدة السعودي، الصربي ألكسندر بريوفيتش، لخرقه حظر التجوال المفروض في صربيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الصربي الرسمي، عن قائد الشرطة الوطنية في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان، فلاديمير ريبيتش، قوله: «اعتقل بريوفيتش مع أشخاص آخرين عديدين، وحولوا إلى مكتب الادعاء».

وأضاف المسؤول الأمني: «انتهكوا حظر التجول، عندما كانوا يتناولون الشراب في بهو مطعم بأحد فنادق بلغراد، بعد موعد بدء سريان الحظر في الخامسة مساء، وكانوا أكثر من خمسة أشخاص في المجمل».

وأوضح ريبيتش: «الفندق أيضاً يتحمل مسؤولية، لأن القواعد تنص على عدم تقديم أي أطعمة أو مشروبات، عدا توصيل الطلبات للمنازل».