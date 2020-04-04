الامارات | الشائعات تحيط بنجوم كرة القدم بسبب كورونا.. ميسي ورونالدو لم يسلما

شكرا لقرائتكم خبر عن الشائعات تحيط بنجوم كرة القدم بسبب كورونا.. ميسي ورونالدو لم يسلما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع توقف منافسات كرة القدم، في مختلف أنحاء العالم، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ازدادت الشائعات بشكل أكبر حول العديد من أبرز نجوم اللعبة.

وفي ما يلي استعراض أبرز ما تردد حول 11 نجماً من نجوم كرة القدم، والخيارات المطروحة أمام كلٍّ منهم:

مانويل نوير: لايزال الحارس البالغ من العمر 34 عاماً، والذي اعتلى منصة التتويج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، واحداً من أبرز حراس المرمى في العالم.

وينتهي عقد نوير مع بايرن ميونخ الألماني في 30 يونيو المقبل، وتردد أن المحادثات حول مدة التجديد قد توقفت.

دايوت أوباميكانو: حقق لاعب قلب الدفاع الفرنسي، البالغ من العمر 21 عاماً، انطلاقة هائلة مع لايبزغ الألماني، وجذب أنظار العديد من أندية القمة في أوروبا، ويتردد أنه قد يرحل عن الفريق مقابل 60 مليون يورو.

بول بوغبا: كان النجم الفرنسي، البالغ من العمر 27 عاماً، والمتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم، قد عاد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قادماً من يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

وتردد أنه يتطلع إلى العودة إلى يوفنتوس من جديد، لكن يقال أيضاً إن ريال مدريد الإسباني يرغب في ضمه.



جادون سانشو: حاز مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، البالغ من العمر 20 عاماً، إعجاب الجماهير، بعدما سجل هذا الموسم 14 هدفاً، وصنع 16 أخرى.

ويستمر عقده حتى عام 2022، لكن عودته إلى إنجلترا تعد ضمن الاحتمالات القائمة، حيث يتردد أن مانشستر يونايتد وتشلسي من بين الأندية المهتمة به.



نيمار: يرغب المهاجم البرازيلي، البالغ من العمر 28 عاماً، في العودة إلى برشلونة الإسباني، لكن يجب التوصل أولاً إلى مبلغ مناسب، حيث كان باريس سان جرمان الفرنسي قد تعاقد معه مقابل 222 مليون يورو، في 2017، في صفقة قياسية.

Advertisements

ليونيل ميسي: ترجح التوقعات أن يستكمل النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 32 عاماً، مسيرته الاحترافية مع برشلونة، الذي يشارك ضمن فريقه الأول منذ 15 عاماً.

ويستمر عقده الحالي حتى 2021، لكنه وجه انتقادات لمسؤولي النادي أخيراً، عندما وافق اللاعبون على تخفيض رواتبهم في ظل أزمة فيروس كورونا.

ليروي ساني: كان اللاعب الألماني، البالغ من العمر 24 عاماً، هدفاً مهماً لنادى بايرن ميونخ، الصيف الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة.

وتردد أن رغبة بايرن ميونخ تراجعت الآن، وكذلك رغبة اللاعب نفسه في الانضمام إلى الفريق حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا).

كيليان مبابي: كان المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 21 عاماً، والمتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم، قد انضم إلى باريس سان جرمان عام 2017، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 200 مليون يورو، ويرغب ريال مدريد الإسباني، حالياً، في التعاقد معه.

كريستيانو رونالدو: يستمر عقد النجم البرتغالي، البالغ من العمر 35 عاماً، مع يوفنتوس الإيطالي حتى عام 2022، لكن التساؤلات أثيرت حول الوضع المالي ليوفنتوس، في ظل تأثر إيطاليا بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا.

غاريث بيل: يلعب المهاجم الويلزي، البالغ من العمر 30 عاماً، ضمن صفوف ريال مدريد منذ عام 2013، وتكرر الحديث في أوقات سابقة حول أنه بات قريباً من الرحيل عن الفريق.

ولايزال بيل مستمراً مع ريال مدريد بعقد حتى 2022، لكنه نادراً ما شارك مع الفريق هذا الموسم قبل توقف المنافسات.

زلاتان إبراهيموفيتش: عاد نجم الهجوم السويدي، البالغ من العمر 38 عاماً، إلى ميلان الإيطالي في يناير الماضي، لكن العديد من الشائعات أثيرت حول مستقبله في ظل التوقف الحالي للمنافسات، كما أنه هو نفسه لم يستبعد نهاية مسيرته الاحترافية.