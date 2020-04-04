شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يبدي استعداد لمناقشة صفقة نيمار مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستعدًا لمناقشة إمكانية انتقال لاعبه البرازيلي نيمار إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، والذي يسعى لضمه منذ الموسم الماضي.
وأشارت صحيفة «سبورت» الإسبانية إلى أن النادي الفرنسي كان قد أغلق سابقًا باب المفاوضات أمام نظيره الكتلوني، إلا أن طرح اسم النجم الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان ضمن الصفقة قد يجعل الموقف يتغير.
وأضافت الصحيفة إلى أن نادي العاصمة الفرنسية أصبح مستعدًا للحديث مع برشلونة حول صفقة تتضمن انتقال «جريزمان» إلى باريس، في مقابل عودة نيمار لارتداء القميص الأحمر والأزرق لبرشلونة.
يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية قادمًا من برشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده 222 مليون يورو.
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