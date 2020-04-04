شكرا لقرائتكم خبر عن «روز»: غريب أن أشخاص لا علاقة لهم بالكرة يتحدثون عما يجب أن نفعله بأموالنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد النجم الإنجليزي داني روز، لاعب توتنهام المعار إلى نيوكاسل، تحدث الأشخاص البعيدين عن كرة القدم ومن خارج الوسط الكروي عن ما يجب أن يفعله اللاعبون بأموالهم ووجوب تخفيض مرتباتهم.

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وقال «روز»، في حوار مع راديو «بي بي سي» البريطاني: «حين استيقظت في الصباح ورأيت تعليقات البعض في البرلمان وشعرت أن ظهورنا أصبحت للحائط».

وأضاف: «النقاشات يتم عقدها أمام أشخاص تعلق من خارج الوسط الكروي، لقد أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع جوردان هندرسون استمرت 20 دقيقة وهو يعمل بجد لفعل شئ ما، فقط نحن لسنا بحاجة لأشخاص لا علاقة لهم بكرة القدم أن يخبروا اللاعبين ما عليهم أن يفعلوا بأوموالهم، أجد هذا غريب للغاية».

وتابع اللاعب: «يمكنني فقط الحديث عن نفسي، ولكني ليس لدي أي مشكلة التبرع بأي جزء من راتبي للناس الذين يحاربون في الخط الأمامي، وللناس التي تأثرت بما يحدث في هذه اللحظة».