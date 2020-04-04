شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجل نهائيات دوري أمم «كونكاكاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف»، تأجيل نهائيات دوري الأمم التي كانت مقررة بين الرابع والسابع من يونيو المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وسيتم تحديد موعد جديد للنهائيات، التي يتنافس فيها كوستاريكا وهندوراس والمكسيك والولايات المتحدة في هيوستون ودالاس في تكساس، في أماكن سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

وجاء إعلان «كونكاكاف» بعد توصية من الاتحاد الدولي «فيفا» بتعليق كافة أنشطة اللعبة في يونيو المقبل.

وأعلن «كونكاكاف» أيضا تأجيل المباريات المؤهلة لبطولة الكأس الذهبية المقررة في يونيو، وكذلك بطولة أندية الكاريبي المقررة الشهر المقبل.