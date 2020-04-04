شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يبدأ مفاوضاته مع «كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني والمعار حاليًا إلى بايرن ميونخ الألماني، من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

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وحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن البلوز يقودون السباق نحو توقيع اللاعب والذي ينافسهم عليه كل من أرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام، وقد قام النادي اللندني بفتح باب المفاوضات بالفعل مع اللاعب البرازيلي من أجل حسم الانتقال في الصيف.

ولم يستطع «كوتينيو» الارتقاء لطموحات مسؤولي برشلونة عقب انتقاله إلى النادي في صفقة ضخمة قادمًا من ليفربول في يناير 2018، ليتم إعارة اللاعب إلى بايرن ميونخ مطلع الموسم الجاري، فيما يأمل النادي الكتلوني في بيع اللاعب في الصيف لتعويض بعض خسارته جراء أزمة فيروس كورونا.

وخاض «كوتينيو» 32 مباراة بقميص بايرن ميونخ هذا الموسم بجميع البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 8 أهداف.