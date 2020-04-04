شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان من الحجر الصحي: كل القائمين عليه واخدين بالهم مننا جدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشرت السباحة العالمية فريدة عثمان تغريردة على موقع «تويتر» أثناء تواجدها في الحجر الصحي بمرسى علم عقب عودتها من الخارج، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

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وكتبت فريدة عثمان: «الحمد لله أنا وصلت مصر إمبارح مع مجموعة من الرياضيين بالخارج، وحاليًا أنا في الحجر الصحي في مرسى علم اللي هيكون مدته أسبوعين».

وأضافت: «عايزة أقولكم أن إجراءات الحجر الصحي دى مهمة جدًا، وكل القائمين عليه واخدين بالهم مننا جدًا. أنا بشكرهم على هذا المجهود الرائع والاهتمام بينا».

وتابعت: «وبشكر الحكومة على كل المجهودات، بالذات فكرة إنهم بعتوا طيران مخصوص علشان يجيبنا. وإن شاء الله تعدي الفترة دي على خير».