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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موندو ديبورتيفو: إصابة نائب رئيس برشلونة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو " عن حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في نادي برشلونة الاسباني .
واشارت الصحيفة الى أن نتائج الفحوصات الطبية ظهرت إيجابية لجوردي كاردونر النائب الأول لجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة .
واضافت ان كاردونر البالغ من العمر 57 عاما يتعافى بشكل جيد حيث لم تظهر أي مُضاعفات عليه في الأيام الأولى وانه يتواصل بشكل مباشر مع مجلس الإدارة عبر الفيديو حيث أسهم في اتخاذ قرار تخفيض رواتب اللاعبين.
وكاردونر هو الحالة الثالثة من المصابين بفيروس كورونا داخل برشلونة بعد اصابة كل من رامون كانال Ramon Canal مدير الخدمات الطبية، وجوسيب أنتوني غوتيريز Josep Antoni Gutierrez طبيب فريق كرة اليد.
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