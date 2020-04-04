الماركا تكشف عن امكانيات روبرتو كارلوس في الجري السريع وراؤول في الماراثون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

اشارت صحيفة الماركا الاسبانية الى ان ايام ​ريال مدريد​ في ظل وجود كل من ​راؤول غونزاليس​، ​رونالدو​، ​ديفيد بيكهام​ و​روبرتو كارلوس​ كانت كأحد الافلام، حيث كان الرباعي يظهر امكانيات كبيرة في التمارين الى جانب الطريقة التي يظهر فيها على ارض الملعب.



واضافت الصحيفة ان راؤول غونزاليس شارك في ماراثون حيث نجح في انهائه في اقل من ثلاث ساعات و30 دقيقة، بينما كان روبرتو كارلوس متخصص بالمسافات الاقصر والتي لا تتجاوز ال 100 متر، بينما كان لدى رونالدو قوة انطلاق كبيرة ليسجل ما بين 6.8 و7.8 ثواني في مسافة ال 60 متراً، بينما كان بيكهام قادر على المحافظة على طاقته في سباق ال800 متر حيث كان يسجل زمن يصل الى دقيقة واحدة و40 ثانية.