شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النادي الإيطالي للسيارات يساعد في مساعي مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 اتاح ​النادي الإيطالي للسيارات​ ارقام هاتفية مجانية للإتصال عليها لتوفير معلومات حركة المرور في الوقت الحقيقي للسكان ضمن مساعيه لمكافحة فيروس كورونا الذي يتفشى بقوة في إيطالي. .كثف النادي تعاونه مع وزارة النقل لتقديم خدمات حركة السير، وقدّم الدعم للإيطاليين العائدين إلى إيطاليا أو المسافرين للخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية. تعمل مراكز اتصال النادي لتقديم المساعدة على الطرقات بالإضافة لخدمات الصحة والمنزلية.

تجدر الإشارة ان عدد إصابات كورونا في أيطاليا قد تجاوز 119 الف وعدد الوفيات تجاوز 14500.

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