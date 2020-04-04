شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشرف حكيمي ملكي حتى العام 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 اشارت صحيفة الماركا الاسبانية الى ان نادي ​ريال مدريد​ نجح في تجديد عقد لاعبه المغربي الشاب ​اشرف حكيمي​ حتى العام 2023، حيث نجح الفريق في ابعاد اي منافسة على اللاعب المغربي المعار الى نادي ​بوروسيا دورتموند​ الالماني. وكان عدد من الاندية قد اعربوا عن رغبتهم بضم اللاعب الشاب كان ابرزهم ناديي بايرن ميونيخ الالماني ونادي يوفنتوس الايطالي.

وتوصل ريال مدريد الى اتفاق مع اللاعب المغربي للبقاء ثلاثة اعوام بالوان النادي الملكي، وهو الذي كان قد انتقل الى الدوري الالماني في صيف العام 2018.

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