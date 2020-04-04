تقارير تتحدث عن سلسلة انتصارات تتحقت في ليبيا بعملية "طوفان الكرامة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

طرابلس - الخليج 365

تحدثت تقارير إعلامية بأن سلسلة انتصارات تحققت في ليبيا بعملية "طوفان الكرامة".



ففي مثل هذا اليوم، 4 أبريل من العام الماضي، أطلق الجيش الليبي عملية "طوفان الكرامة"، لتطهير العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية من المليشيات الإرهابية، بعد أن انتهى من فرض سيطرة القانون في المنطقتين الشرقية والجنوبية، في معركة طويلة ضد الإرهاب.

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وبحسب وسائل إعلام تابعها "الخليج 365"، فإن سلسلة من الانتصارات العسكرية على الإرهاب تحققت في ليبيا على مدار العام تمكن الجيش الوطني الليبي خلال هذه الملحمة من القضاء على كثير من قادة المليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى تقييد حركة هذه التنظيمات الإجرامية وتدمير البنى التحتية لها واستنزاف قدراتها العسكرية، إلا أن الحرب لم تنتهِ بعدُ، ولا يزال الجيش مستمراً في نضاله ضد الإرهاب.

وتمكنت القوات المسلحة خلال عام كامل من استنزاف القدرة القتالية للمليشيات، سواء كانت برية أم بحرية، كما استطاعت أن تقضي على كامل القوة الجوية لديهم، ما دفعهم للاستعانة بالطائرات التركية المسيرة.