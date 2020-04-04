شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تناقش فايلر فى مستقبل حراسة المرمى بعد رحيل إكرامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تبحث لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ملف تدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق لعدم تجديد عقده مع النادي.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تناثر أنباء حول رغبة الاهلي في ضم حارس مرمى جديد خلال ميركاتو الصيف لتعويض شريف إكرامي الذى أنتهى عقده مع النادي ورفض الاهلي تجديد عقده .
ورغم تناثر هذه الأنباء ورغبة ترشيح محمود جاد حارس مرمى أنبي للدفاع عن عرين الاهلي خلفاً لشريف إكرامي إلا أن فايلر أعلن مؤخراً أنه لا يحتاج لضم حارس مرمى جديد في الصيف المقبل.
ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط للكرة بالاهلي جلسة خاصة مع فايلر لمعرفة موقفه النهائي من تدعيم مركز حراسة المرمى حتى يتم إغلاق هذا الملف إذا رفض فايلر ضم حارس جديد أو البدء في التفاوض مع محمود جاد أو غيره من الحُراس المصريين لتدعيم هذا المركز إذا كانت رغبة المدير الفني هي تدعيم هذا المركز.
ويضم الاهلي ثلاثي حراس المرمى ، محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير بعد رحيل شريف اكرامي.
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