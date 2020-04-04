شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: تخفيض عقود اللاعبين يحتاج جلسة واتفاق بين كل الأطراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق أن الكلام عن تخفيض عقود اللاعبين أو المدربين لا يمكن أن يصدر من اى جهة إلا بموافقة الطرفين سويا الأندية واللاعبين أو المدربين .

وقال البرنس في تصريحات لـ"الخليج 365" عملية تخفيض العقود للاعبين أو المدربين التي يطالب بها البعض هذا الفترة بسبب توقف النشاط الكروى لمواجهة أنتشار فيروس كورونا تحتاج جلسة واتفاق بين أطراف التعاقد ودون ذلك صعب تنفيذ ذلك .

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وعن مبادرة حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول بتخفيض راتبه بنسبة 25 % ، قال قاسم هو قرار محترم من البدرى ولكنه قرار شخصى ولم يجبره احد على فعل ذلك ، وصعب أن يقرر مسئولو الجبلاية أو الأندية اتخاذ قرار بهذا الشأن مع مدربيهم .

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ، يكون من حق الأندية في تخفيض عقود اللاعبين حال إلغاء الموسم الكروي بنسبة 30 إلى 50 % من إجمالي عقودهم لكن بشرط واحد وهو موافقة اللاعبين أنفسهم على قرار التخفيض للعقود أو الرواتب ، وبذلك لا يمكن لأي فريق تخفيض عقد أي لاعب بالفريق رغما عن أنفه لانه بذلك سيقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على باقي قيمة عقده ، كما ان الامر الوحيد المتاح لتخفيض العقود هو نسبة المشاركة والتي توجد في عقود أغلبية اللاعبين

وأعلنت بعض الأندية الأوروبية على رأسها برشلونة الاسبانى تخفيض عقود لاعبيهم الذين وافقوا ، وهو ما أعلنه الارجنتينى ميسى بتخفيض 70 % من رواتب لاعبى برشلونة خلال فترة فرض حالة الطوارئ،وقال : سنقدم إسهامات أيضا يمكن من خلالها حصول باقي العاملين في النادي على رواتبهم كاملة طوال فترة استمرار هذا الوضع.