شكرا لقرائتكم زمن الثنائية الجميل.. أحمد عيد يستعيد ذكريات الدورى والكأس مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، ذكرياته مع القلعة البيضاء، بتتويجه ببطولتي الدوري والكأس مع الفريق الأبيض.

ونشر عيد عبد الملك صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام جمعته بدرع الدوري وكأس مصر.



احمد عبد



احمد عيد عبد الملك

Advertisements

ويستعد ناديا الرجاء والوداد المغربى تحسبا لعودة النشاط الكروى المتوقف إثر انتشار فيروس كورونا الخطير، بعد إلزام إدارة الناديين جميع اللاعبين بتتبع نظام تدريبي يراقبه مسئولو الفريقين عن بعد عبر الفيديو كونفرنس.

ومن المنتظر أن يواجه نادى الزمالك مع الرجاء المغربى، بينما يلتقى النادى الأهلى مع الوداد في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ونشرت صحيفة "المنتخب المغربية" تقريرا مطولا عن آثار التوقف الاضطراري الذي تسبب فيه وباء كورونا، يأمل أصحاب القرار داخل الرجاء والوداد، أن لاتكون له تداعيات سلبية على اللاعبين، في الوقت الذي يأمل فيه الجميع أن يعود النشاط الرياضي الذي تجمد بعد تفشي الفيروس في العديد من مدن المملكة المغربية.

وقالت الصحيفة إن لاعبى الرجاء والوداد شأنهم شأن جميع لاعبي البطولة، يتدربون داخل منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية فقط، لأنه وباعتراف الكثير من المعدين البدنيين المغاربة والأجانب، يصعب على أي لاعب كيفما كان نظامه التدريبي المنزلي أن يرفع من منسوب لياقته، دون أن يزاوج بين التمارين في الهواء الطلق كالمعتاد، مع تدريبات قاعة تقوية العضلات مع الركض لمسافات طويلة، وهو الأمر غير متوفر في الفترة الحالية أمام اللاعبين.

ورغم التداعيات التي قد يعاني منها لاعبو الرجاء والوداد بدنيا في المرحلة المقبلة، إلا أن جميع اللاعبين يحرصون على الالتزام بتدريبهم اليومية، مع إتباع برنامج غذائي يحول دون كسب الوزن الزائد من أجل الحفاظ على الرشاقة رغم أن الكثير من اللاعبين يخشون أن تتضرر لياقتهم في القادم من الأيام، إذا ما قررت السلطات تمديد فترة الحجر الصحي لما بعد 20 أبريل الحالى.