شكرا لقرائتكم أبو ريدة يلحق بإيتو وينتقد عنصرية الطبيب الفرنسى بتجربة لقاح كورونا فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، رفضه التام للدعوة العنصرية التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن طبيبين فرنسيين بشأن اقتراح إجراء التجارب الخاصة بعقارات مضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مواطني الدول الأفريقية البسطاء.

أكد أبوريدة فيى تصريحات صحفية أنه أصيب بالصدمة أن يقوم أحد بالدعوة لهذا الفكر المريض الذي ترفضه كل الأعراف الإنسانية في تلك الأزمة التي تواجه كافة شعوب العالم واإنتشار فيروس كورونا.

وشدد أبوريدة على رفضه التام لكافة أشكال العنصرية ضد أي فئة في العالم مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، وميثاق الأمم المتحدة يرفضون جميعا كافة الممارسات والدعوات العنصرية بكافة أشكالها، وعليه فإننا نطالبهم بالاعتذار لأفريقيا وأبنائها على تلك الإهانة الغير مقبولة.

وأنهى رئيس اتحاد الكرة المصري السابق حديثه بالدعوة لتكاتف البشرية لمكافحة تلك الأزمة الإنسانية العالمية بدلا من تلك الدعوات العنصرية البغيضة.

ويستعد هاني أبو ريدة لخوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة المرجح إقامتها نهاية أغسطس المقبل ، ويعد أبو ريدة أقوي المرشحين للتواجد في هذا المنصب للمرة الثانية.

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واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على فتح باب الترشيح لإنتخابات الجبلاية المقبلة منتصف يوليو المقبل، حيث سيتقدم المرشحون بأوراقهم للجنة الخماسية لمدة أسبوع على أن تتولى اللجنة فحص الأوراق المقدمة.