شكرا لقرائتكم ظهير بيراميدز يتنازل عن مستحقاته للانتقال لصفوف الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض رجب بكار ظهير أيمن نادي بيراميدز، على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم الكروي المقبل.

وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل، حيث وقع ظهير أيمن بيراميدز على عقود انضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو الأهلي لتفاوضهم مع نظرائهم في بيراميدز.

ويتبقى في عقد رجب بكار مع نادي بيراميدز موسمين، ويسعى مسئولو النادي الأهلى لتدعيم صفوف الفريق وبالتحديد الجبهة اليمنى خاصة بعد إعلان أحمد فتحي الرحيل بنهاية الموسم، على خلفية خلافه مع لجنة التخطيط على بنود تجديد عقده الذي ينتهي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وأبلغ رجب بكار إدارة نادي بيراميدز برغبته في اللعب للنادي الأهلي بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد الدخول في مفاوضات مكثفة معه، وأكد مصدر مطلع في نادي بيراميدز ان رجب بكار تلقى عرضين من الأهلي والزمالك، إلا أن اللاعب أبلغ إدارة النادي برغبته في اللعب للفريق الأحمر معتذرا عن الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك بعد ترشيحه من أحد وكلاء اللاعبين للانضمام للأبيض.

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ويعد رجب بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلي في الصيف لتدعيم الجبهة اليمني ويأتي من بعده كريم العراقي مدافع نادي المصري حيث يفضل الاهلي حتي الآن أن يكون تدعيم الجبهة اليمني بلاعب مصري وليس لاعب اجنبي، كما تضم قائمة المرشحين للانتقال لصفو الأهلي بالموسم الجديد لتعويض رحيل أحمد فتحي باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي.

وأسدل أحمد فتحى الستار عن رحلته مع الأهلى، بعدما أبلغ إدارة النادى بعدم الموافقة على تجديد التعاقد، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، بعد انتهاء المهلة التي طلبها من لجنة التخطيط.

وعرضت لجنة التخطيط بالأهلي على أحمد فتحى التجديد مقابل وصل لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، وهو ما رفضه اللاعب وفضل الرحيل لنادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على 15 مليون جنيه فى الموسم لمدة 3 سنوات.

ويعد فتحي من أبرز لاعبي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم في فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.