شكرا لقرائتكم فريدة عثمان بعد عودتها: انا فى الحجر الصحى الآن والحكومة واخدة بالها مننا كويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت بطلة السباحة فريدة عثمان رسالة شكر للحكومة المصرية عبر صفحتها على فيس بوك بعدما وصلت للأراضى المصرية وتحديداً فى مرسى علم حيث تقضى فترة الحجر الصحى خوفاً من فيروس كورونا مع مجموعة العائدين من الخارج ، وكتبت فريدة عثمان : "الحمد لله أنا وصلت مصر امبارح مع مجموعة من الرياضيين بالخارج وحاليا أنا فى الحجر الصحى فى مرسى علم اللى هتكون مدته أسبوعين ، وعايزة أقولكم أن إجراءات الحجر الصحى دى مهمة جدا وكل القائمين عليه واخدين بالهم مننا جدا..أنا بشكرهم على هذا المجهود الرائع و الاهتمام بينا ، وبشكر الحكومة على كل المجهودات بالذات فكرة انهم بعتوا طيران مخصوص علشان يجبنا..وإن شاء الله نعدى الفترة دى على خير".

وفى وقت سابق ، حصدت السباحة المصرية فريدة عثمان، 3 ميداليات خلال دورة ألعاب المتوسط المقامة فى إسبانيا، محققة بذلك إنجازا للرياضة المصرية.

وحققت عثمان خلال الدورة الميدالية الذهبية فى سباق 50 مترا سباحة حرة، والميدالية الذهبية فى سباق 50 مترا فراشة، والميدالية الفضية فى سباق 100 متر فراشة.

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نجحت السباحة فريدة عثمان، في تكرار الإنجاز الذى سبقتها إليه رانيا علوانى، أسطورة السباحة المصرية، بإحراز ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.

ففى دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1997 بمدينة بارى الإيطالية حققت رانيا علوانى ذهبيتين فى 50 متر حرة و100 متر حرة، فيما حصدت فضية 200 متر حرة.

وكررت فريدة عثمان الإنجاز بتحقيق ذهبيتين 50 متر حرة و50 متر فراشة، كما حصدت فضية 100 متر فراشة أيضًا فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تاراجونا الإسبانية.