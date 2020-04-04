شكرا لقرائتكم شريف إكرامى ينشر صور مرانه المنفرد فى العزل المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر شريف إكرامى حارس مرمى النادى الاهلى صوراً له عبر استورى انستجرام تكشف تدريباته البدنية فى منزله خلال هذه الفترة ، والتى تشهد توقف للمسابقات الكروية بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وانتهت علاقة ثلاثى الأهلى، شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور، بالقلعة الحمراء رسمياً بنهاية الموسم الحالي، حيث وجهت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور، فيما رفض أحمد فتحى تجديد عقده مع النادى.

لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، التى يترأسها محسن صالح، قامت بتجديد عقد وليد سليمان موسمين، وحاولت تجديد عقد أحمد فتحى لكن الأخير رفض العرض الأهلاوى وسيرحل لبيراميدز، فيما تم توجيه الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور.



اكرامى



إكرامى



اكرامي

ولم يحسم الثلاثى شريف إكرامى حسام عاشور وأحمد فتحى مستقبلهم بشكل رسمى بعد الرحيل عن الأهلى بنهاية الموسم الحالي، حيث ما زال الثلاثى يدرس الخطوة المقبلة بعناية شديدة قبل اتخاذ القرار الرسمى.

حسام عاشور ما زال يفاضل بين عرض الأهلى بالاعتزال بنهاية الموسم الحالى وبين اللعب لأى ناد آخر فى الموسم المقبل، وإن كان اللاعب بات يقتنع بفكرة الاعتزال وقبول عرض الأهلى المُتمثل فى: إقامة مباراة اعتزال له تليق بما قدمه للأهلى، وأن تحقق له عائدا ماليا كبيرا، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادى؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.

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أما شريف إكرامى فقد استقر بنسبة كبيرة للغاية على الرحيل لبيراميدز فى الموسم المقبل، رغم تلقيه عروضاً أخرى من أندية محلية أمثال الجونة وسموحة لكن الحارس الدولى يرغب فى اللعب لفريق بيراميدز.

وبالنسبة لأحمد فتحى فقد حسم أمره بنسبة تصل لـ99 %، حيث من المنتظر أن يلعب فى صفوف بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم مقابل 48 مليون جنيه، بواقع 16 مليون فى الموسم الواحد.