شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة ينشر صوره وسط الطبيعة الساحرة فى جنوب سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، بالطبيعة الساحرة في جنوب سيناء، لمواجهة ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر عبد الله جمعة صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بنزهه على شواطيء البحر الأحمر برفقة أصدقائه.

كما نشر جمعة صورة جمعته بمحمد عبد الغني زميله بالزمالك وعلق عليها: أخويا.

Advertisements



جمعة



جمعه



عبد الله جمعة

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، و لكن حتى الأن لم يتم تحديد موعد العودة إلى التدريبا ، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وقرر مسئولو الزمالك تمديد عقد محمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة ثنائى الفريق الأبيض، خلال أيام وذلك بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بتمديد عقد محمود علاء لمدة 5 مواسم، خاصة أن عقد الثنائى آخره نهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة.

وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى وجمعة خلال الأيام المقبلة بعد حصولهم على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقدهم بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمانه مع الفريق، بعدما أصبحوا من الأعمدة الأساسية بالفريق.