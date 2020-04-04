شكرا لقرائتكم حسين الشحات يدعو معجبيه للانضمام إلى صفحته الجديدة على "يوتيوب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق حسين الشحات نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر قناة تحمل اسمه على اليوتيوب حيث نشر رسالة لمحبيه عبر انستجرام يطالبهم فيها بالاشتراك فى قناته وهى أحدث خطوة للاعب لمواجهة العزل المنزلى ، فمنذ أيام قليلة انضم حسين الشحات لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك" لقضاء وقت الفراغ بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، ونشر الشحات فيديو على حسابه الجديد لتوثيقه قائلا، "بمناسبة إننا كلنا قاعدين فى البيت قلت أعمل حساب على تيك توك، وده الأكونت الرسمى بتاعى" ثم أتبعه بفيديو مع أولاده نال إعجاب الكثيرين.

وسبق وأعلن حسين الشحات موافقته على الدعوة التى أطلقها زميله بالفريق سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.



حسين الشحات

وقال الشحات فى فيديو بثه عبر إنستجرام، "قبلت تحدى الخير من أحمد عيد عبد الملك وأحمد فتحى وهتكفل بمصاريف 30 أسرة خلال شهر وبرشح أفشة وعمر السعيد ومحمد الشناوى وعمرو السولية".

وفى وقت سابق ، قال حسين الشحات لاعب الأهلي أنه سيخضع لجراحة بسيطة للتخلص من بعض الآلام التي يشعر بها في عضلات البطن ، موضحاً في تصريحات تلفزيونية أن الجراحة بسيطة لكنه سيُجريها من أجل التخلص من هذه الألآم خاصة وأن بطولة الدوري متوقفة حالياً بسبب أنتشار فيروس "كورونا".

وقال حسين الشحات إن الضجة الكبيرة التي حصلت على قصة انتقاله للقلعة الحمراء بخصوص المبلغ المالي الكبير ليس لها أساس من الصحة.، موضحاً في تصريحات تلفزيونية : لو حصلت على ١٥٠ مليونا لجلست في المنزل، مؤكدا أنه يجتهد داخل الملعب للظهور بشكل جيد مع الفريق ومن أجل تحقيق البطولات.

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وأكد أن السبب الرئيسي في الفوز على صن داونز والصعود للدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا هي الثقة والتحضير الجيد لتلك المباراة، وأضاف أن الأداء الذي ظهرنا به في مواجهة صن داونز كان سبب الفوز والصعود للدور النصف النهائي لبطولة أفريقيا وثقة المدير الفني في اللاعبين.

وأكمل الشحات أن الهدف الرئيسي للفريق هذا الموسم هو تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا والصعود لبطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات. تسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في تأجيل العديد من منافسات كرة القدم في الأيام الماضية، حيث طارد الوباء الجديد العديد من لاعبي كرة القدم في جميع والمسابقات المحلية والقارية حول العالم.