شكرا لقرائتكم الأهلى يقرر عقد جلسة مع مؤمن زكريا لحسم ملف مستحقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على متابعة ملف مستحقات مؤمن زكريا لاعب الفريق وطلب حسم هذا الملف في غضون أيام قليلة ومن المقرر أن يعقد مسئولو النادي جلسة خاصة مع مؤمن زكريا الأسبوع الجاري من أجل إنهاء أزمة مستحقات اللاعب الذى يتلقي حالياً العلاج من إصابة عصبية تعرض لها قبل عام تقريباً جعلت النادي لا يقوم بقيده في قائمة الفريق.

ومن المقرر أن يناقش مسئولو الأهلي مع اللاعب هذا الملف الذي شهد جدلاً حتى يتم حسمه لاسيما وأن مجلس الأهلي أعلن إنه لن يُقصّر في صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو يكن على ذمة النادي من الناحية القانونية.

وكان مؤمن زكريا قد أكد في تصريحات تلفزيونية أمس ، الجمعة، ؟ أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، يتكفّل بكامل مصاريف علاجه ويتواصل معه دائمًا سواء بشكل مباشر أو عن طريق مديرين أعماله لتوفير كافة احتياجاته، ووجه مؤمن الشكر لتركى آل الشيخ على تكفله بكامل مصاريف علاجه، متمنيًا له الشفاء العاجل.

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وأكد زكريا إنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج ف أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج ، مُشيراً إلى هناك تأخر فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.

وكان شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي قد كشف أن المبلغ الذي أقره النادي بموافقة وزارة الشباب والرياضة بشأن المساهمة في علاج مؤمن زكريا صانع العاب الفريق صدر منذ 45 يوم، وأوضح شريف فؤاد: عُرض ملف مؤمن زكريا على مجلس إدارة الأهلي يوم 28 يناير الماضي، وقرر النادي تحمل نفقات علاج اللاعب، وأرسلنا مذكرة إلى الجهات الإدارية يوم 30 يناير، أي بعد يومين من انعقاد المجلس .

وتابع شريف فؤاد : قرر مجلس الاهلي المساهمة بمبلغ مليون و200 ألف جنيه على دفعتين، مما يعادل 100 ألف جنيه في الشهر، وهذه أموال عامة تخضع لرقابة صارمة من أجهزة الدولة المختلفة وبالتالي يجب موافقة الجهة الإدارية الممثلة في وزارة الشباب الرياضة برئاسة أشرف صبحي قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإرسال خطاب إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتمت الموافقة على المساهمة لتتمثل في صرف دفعة مبدئية 600 ألف جنيه في المرحلة الأولى من العلاج، خاصة أنه من اللاعبين الذي خدموا الأهلي كثيرا".