درويش عن تخفيض الأجور بسبب كورونا: الكرة في ملعب اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد كمال درويش، رئيس الزمالك السابق، على وجوب تخفيض الأجور في الأندية المصرية، أسوة بما يحدث في الدوريات العالمية.
وقال كمال درويش في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أدعم قرار تخفيض الأجور في الكرة المصرية لأن الموقف الراهن يمثل أزمة عالمية ولها تأثير اقتصادي على كل المؤسسات".
وأضاف درويش:" يجب أن يطبق هذا القرار مثلما حدث عالميا، وتبدأ تلك المبادرات من اللاعبين الكبار في الفرق".
واختتم:" فلن يستطيع أي نادي الوفاء بالتزاماته في ظل الوضع الحالي".
وبدأ عدد من الأندية في الدوريات الأوروبية بتطبيق قرار تخفيض الأجور تماشيا مع أزمة توقف النشاط الكروي بسبب انتشار مرض كورونا.
ففي الدوري الألماني، قاما ناديا بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، كبيرا البونديسليجا، بتخفيض رواتب لاعبيهم للمساعدة فى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الناديان، كذلك في الدوري الإسباني قررت أندية أتلتيكو مدريد وبرشلونة وإسبانيول اقتطاع أجور لاعبيها والأجهزة الفنية، وهو الأمر ذاته الذي تناقشه أندية الدوري الإنجليزي لتطبيقه خلال الفترة المقبلة.
ومحليا قرر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، التنازل عن 25% من راتبه الشهري.
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