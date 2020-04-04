الشائعات تحيط بنجوم كرة القدم في ظل توقف المنافسات بسبب أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مع توقف منافسات كرة القدم في مختلف أنحاء العالم بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ازدادت الشائعات بشكل أكبر حول العديد من أبرز نجوم اللعبة.

وفيما يلي استعراض لأبرز ما تردد حول 11 من نجوم كرة القدم والخيارات المطروحة أمام كل منهم:

مانويل نوير: لا يزال الحارس البالغ من العمر 34 عاما والذي اعتلى منصة التتويج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، واحدا من أبرز حراس المرمى في العالم.

وينتهي عقد نوير مع بايرن ميونخ الألماني في 30 يونيو المقبل، وتردد أن المحادثات حول مدة التجديد، قد توقفت.

دايوت أوباميكانو: حقق لاعب قلب الدفاع الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما انطلاقة هائلة مع لايبزج الألماني وجذب أنظار العديد من أندية القمة في أوروبا، ويتردد أنه قد يرحل عن الفريق مقابل 60 مليون يورو..

بول بوجبا: كان النجم الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما والمتوج مع منتخب بلاده بلقب كاس العالم، قد عاد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

تردد أنه يتطلع إلى العودة إلى يوفنتوس من جديد لكن يقال أيضا إن ريال مدريد الإسباني يرغب في ضمه.



جادون سانشو: حاز مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني البالغ من العمر 20 عاما على إعجاب الجماهير بعدما سجل هذا الموسم 14 هدفا وصنع 16 هدفا.

يستمر عقده حتى عام 2022 لكن عودته إلى إنجلترا تعد ضمن الاحتمالات القائمة حيث يتردد أن مانشستر يونايتد وتشيلسي من بين الأندية المهتمة به.

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نيمار: يرغب المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما في العودة إلى برشلونة الإسباني لكن يجب التوصل أولا إلى مبلغ مناسب، حيث كان باريس سان جيرمان الفرنسي قد تعاقد معه مقابل 222 مليون يورو في 2017 في صفقة قياسية.

ليونيل ميسي: ترجح التوقعات أن يستكمل النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 مسيرته الاحترافية مع برشلونة، الذي يشارك ضمن فريقه الأول منذ 15 عاما.

ويستمر عقده الحالي حتى 2021 لكنه وجه انتقادات لمسؤولي النادي مؤخرا، عندما وافق اللاعبون على تخفيض رواتبهم في ظل أزمة فيروس كورونا.

ليروي ساني: كان اللاعب الألماني البالغ من العمر 24 عاما هدفا مهما لنادى بايرن ميونخ في الصيف الماضي قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة.

وتردد أن رغبة بايرن ميونخ تراجعت الآن وكذلك رغبة اللاعب نفسه في الانضمام إلى الفريق حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا).

كيليان مبابي: كان المهاجم الفرنسي يالبالغ من العمر 21 عاما والمتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم قد انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 200 مليون يورو. ويرغب ريال مدريد الإسباني حاليا في التعاقد معه.

كريستيانو رونالدو: يستمر عقد النجم البرتغالي البالغ من العمر 35 عاما، مع يوفنتوس الإيطالي حتى عام 2022 لكن التساؤلات أثيرت حول الوضع المالي ليوفنتوس في ظل تأثر إيطاليا بشكل كبير بأزمة وباء فيروس كورونا.

جاريث بيل: يلعب المهاجم الويلزي البالغ من العمر 30 عاما ضمن صفوف ريال مدريد منذ عام 2013 وتكرر الحديث في أوقات سابقة حول أنه بات قريبا من الرحيل عن الفريق.

ولا يزال بيل مستمر مع ريال مدريد بعقد حتى 2022 لكنه نادرا ما شارك مع الفريق هذا الموسم قبل توقف المنافسات.

زلاتان إبراهيموفيتش: عاد نجم الهجوم السويدي البالغ من العمر 38 عاما إلى ميلان الإيطالي في يناير الماضي لكن العديد من الشائعات أثيرت حول مستقبله في ظل التوقف الحالي للمنافسات، كما أنه هو نفسه لم يستبعد نهاية مسيرته الاحترافية.