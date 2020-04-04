"70% لم تكن كافية".. برشلونة يفكر في تخفيض رواتب لاعبيه مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تفكر إدارة نادي برشلونة الإسباني، في تخفيض أجور لاعبيها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة لحل أزمة فيروس كورونا.

وكان نادي برشلونة الإسباني، أعلن في بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، موافقة اللاعبين على تخفيض الأجور، خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووافق لاعبو كرة القدم بالبارسا على تقليص الأجور بنسبة 70% من الرواتب المتفق عليها، إسهاما من الفريق مع النادي لضمان حصول موظفي النادي على أجورهم.

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ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة البارسا تُفكر في تخفيض أجور اللاعبين مرة أخرى، لأن النسبة التي اتفقوا عليها لم تكن كافية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة البارسا تقترح تخفيض أجور اللاعبين بنسبة 2% إضافية لضمان حصول موظفي النادي على أجورهم بنسبة 100%.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر تأجيل مباريات الليجا حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.