رئيس الاتحاد الإسباني يقترح حل استثنائي لاستكمال الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، أنه قد يكون هناك اقتراح لإنهاء المسابقات عن إجراء دورة رباعية، مشيرا بأن الإلغاء قرار مستبعد في الوقت الحالي.

وقال روبياليس في تصريحات لشبكة "Fox Sports" المكسيكية: لم يتم النظر في الإلغاء في الوقت الحالي، لكن ليس هناك أي اقتراح مستبعد".

وأكمل عن العودة مرة أخرى بعد هذا التوقف الطويل:" كلاعب كرة قدم، أعلم أن الأمر سيؤثر سيكون صعبا، فالأزمة الحالية قد تؤثرعلى تحضير الأندية للموسم المقبل، وكذلك الراحة التي يحصل اللاعبين عليها في الصيف".

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وواصل:" قد يكون هناك مقترح لإنهاء الموسم الحالي من خلال نظام الدوري الرباعي، وكذلك في بطولة دوري أبطال أوروبا".

واختتم قائلا:" لجميع حريصون على إتمام الموسم، ولكن فقط إذا استطعنا أن نضمن حمايتنا الكاملة وإيجاد حل لا يتعارض مع الأمور الصحية".

يذكر أن مسابقة الدوري الإسباني تم تعليقها لأجل غير محدد بسبب انتشار فيروس كورونا.