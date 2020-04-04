يوسف يكشف في حواره لمصراوي عن ثنائي تمناه في الأهلي وخطأ فايلر الوحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ رمضان حسن

قال محمد يوسف، المدير الفني، مدير الكرة السابق بالأهلي، إن الانتماء والولاء للأندية لم يعد كما كان في السابق بسبب الإغراءات المادية ودخول كرة القدم في العالم كله عصر الاحتراف.

وكشف يوسف، في حواره لـ"الخليج 365"، عن رأيه في رحيل الثلاثي عاشور وأحمد فتحي واكرامي عن الأهلي، ونصيحته لكهربا وأسباب خسارة نهائيين في دوري الأبطال فإلي نص الحوار:

بداية..هل تتوقع عودة النشاط الرياضي في مصر؟

من الصعب التكهن بهذا الأمر خاصة أن دول عظمي واقتصادها أقوي من مصر اضطرت إلي إيقاف أنشطتها الرياضية أمام وباء كورونا،اعتقد ان القائمون علي إدارة شئون الكرة المصرية يعملون في الوقت الحالي بنظام المرحلة وطبقا للمستجدات لأنه من الصعب ان تتوقع ماذا سيحدث في المستقبل القريب.

وكيف رأيت استغناء الأهلي عن حسام عاشور؟

عاشور قيمة كبيرة وتاريخ في الكرة المصرية بعدما لعب 17 موسم مع الفريق الأول وأكثر من 500 مباراة وهذا انجاز تاريخي وحصل علي أكثر من 35 بطولة، مؤكد ان الأهلي قام بإستشارة رينيه فايلر قبل إبلاغ اللاعب بعدم الحاجة لجهوده في الفترة المقبلة وهذه سنة الحياة وفي النهاية أي مدرب يأخذ قرار يتحمل مسئوليته وتبعاته تماما.

وهل تنصحه بالاعتزال؟

بالطبع، أري أنه يجب ان يكتفي بالمشوار والإنجازات الكبيرة التي حققها مع الأهلي، عاشور عاش داخل النادي ومن الصعب ان يجد نظاما حتي داخل غرفة خلع ملابس أي فريق أخر حالة الانضباط التي شاهدها كثيرا في القلعة الحمراء،عاشور سنه مازال صغير وامامه مستقبل لأن مدرب ناجح في كرة القدم.

هل تسرع شريف إكرامي في الرحيل عن النادي؟

شريف يجلس علي الدكة منذ عامين، ومن المؤكد أنه رأي في قرارة نفسه أن الأفضل له هو البحث عن مكان يشارك فيها بشكل أساسي ومستمر، بالطبع موقفه مختلف عن عاشور لأنه اختار مصيره من البداية.

وماذا عن أحمد فتحي؟

فتحي أكثر شخص يعرف طريقه، الأهلي كان يحتاجه في إطار مادي معين، والتزم به حتي لا تحدث أزمة داخل الفريق المليء بالنجوم، لا أعرف على وجه الدقة الأرقام التي عرضها عليه الأهلي والأرقام التي عرضها عليه أي ناد آخر حتي أحدد إذا كان أخطأ في قراره أم لا، وعموما هناك بعض اللاعبين لا يرتبطون نفسيا بالأماكن التي يلعبون لها.

هل تؤيد أن "المادة فوق الانتماءات"؟

لا شك أن الانتماء "قليل" في السنوات الحالية ليس في مصر فقط بل في العالم كله بسبب عصر الاحتراف والبحث عن المادة، الانتماء أمر جيد جدا، لكن كل شخص يستطيع تحديد مصيره فهناك من يرفض خسارة حب الجمهور له وبالتالي يضحي بالمال الكثير وهناك من يختار المال ولا يهتم بمسألة الانتماء والولاء من الأساس.

من اللاعب الذي كنت تتمنى انه يرتدي قميص الأهلي؟

محمد صلاح؛ لأنه لاعب مميز وذو عقلية متفردة وشخصية بارزة ويستطيع إعلاء فكر زملائه، لكن لا أعتقد أن الأهلي تحدث معه أثناء تواجده في المقاولون العرب حول مسالة ضمه، طوال عملي في الأهلي داخل الجهاز الفني لم يحدث أن تفاوضنا معه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أما علي المستوي المحلي داخل مصر فهناك طارق حامد لاعب وسط الزمالك فهو من أفضل اللاعبين التي تستطيع إحداث طفرة في الفريق لأنه منضبط وملتزم وهذه النوعية مناسبة جدا للأهلي وستستمر معه سنوات.

وما تقييمك لمستوى كهربا مع الأهلي حتى الآن؟

كهربا لازم يساعد نفسه ويكون تركيزه عالي جدا ويعرف ان نظام الشغل في الاهلي مختلف عن اي نادي أخر، الأمر التاني ان لازم رينيه فايلر يساعده في الفترة الجاية ويحتويه نفسيا، ويعرف ازاي يتعامل معاه ويستفيد منه اكبر استفادة لأنه لاعب كويس ويصنع الفارق في الشق الهجومي، مطلوب من المدرب السويسري منح كهربا الثقة في بعض المباريات ويزيل أي حاجز نفسي بينهما، كهربا لازم يبقي فاهم إن جمهور الاهلي مش بيقبل غير الفوز وبيحب اللاعب المنضبط.

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ما الأفضل لصالح جمعة.. البقاء أم الرحيل في الصيف القادم؟

صالح محتاج إن فايلر يحتويه ويستفيد منه وبعدين يقرر مصيره، للأمانة استغربت من تصريحات فايلر في إحدي المؤتمرات الصحفية عن أنه يتمني التوفيق للاعب وأن صالح لن يكون له مكانا في الأهلي بعد يناير الماضي، وأري انها أمر غريب علي مدربين الأهلي الذين اعتادوا مناقشة مثل هذه الأمور داخل لجنة التخطيط للكرة ولا يتم تحديد مصير لاعب أمام جميع وسائل الإعلام كان من الضروري ان يقوم فايلر بإبلاغ قراره وبدورها تقوم اللجنة بإعلان ذلك لوسائل الاعلام وفقا للتوقيتات المناسبة مثلما حدث مع حسام عاشور.

هل تري أن مروان محسن يتعرض لضغوط حقيقية؟

مروان يؤدي دور فني غير معروف للجمهور بناء علي طلبات المدرب..معروف ان رأس الحربة أهم حاجة إنه يسجل أهداف، مروان يجب أن يبذل مجهود كبير في الملعب لإن المجهوده ده سيغفر له أي ضياع أهداف لإنه هيكون عمل اللي عليه.

وهل تؤيد عودة وليد أزارو بعد انتهاء مدة إعارته مع الاتفاق؟

هذه أمور يحكمها المدير الفني لأنه أدري بحالة فريقه،اعتقد ان من الصعب عودة اللاعب للأهلي في الموسم الجديد،فلو فايلر معجب ومقتنع به لم يكن وافق من الأساس علي اعارته لنادي الاتفاق السعودي.

من اللاعب الذي يستحق العودة للأهلي من داخل المجموعة التي تمت إعارتها؟

محمد شريف لأنه أكثر لاعب أثبت أنه يستحق يلعب في الاهلي ويرجع الموسم الجديد، باقي الأسماء أدت بشكل كويس جدا لكن موقفها يتوقف علي احتياجات الجهاز الفني في الفترة القادمة.

هل أنت مع التجديد لفايلر في الفترة المقبلة؟

طبعا لازم يكمل اللي بدأه، عقده به شرط الفوز بأفريقيا لكن تم تجميد النشاط الرياضي في كل دول العالم وهذا ليس ذنبه، أداء الفريق تحت قيادته حتي الان يُجبر الأهلي علي ربطه بعقد جديد.

وهل الأهلي يستطيع الفوز بدوري الأبطال؟

الاهلي المرشح الأول للتتويج باللقب مقارنة بكل خصموه في المربع الذهبي الرجاء والوداد المغربيين بجانب نادي الزمالك.

الأهلي وصل لنهائيين ولم يستطع استعادة اللقب.. فلماذا؟

انا لم أتواجد في نهائي الوداد المغربي مع حسام البدري، أما في نهائي الترجي مع كارتيرون عام 2018 مررنا بظروف صعبة للغاية بسبب تحامل الإتحاد الافريقي ونادي الترجي علينا في مباراة العودة برادس.. وقتها كان الفريق يعاني أيضا من غياب بعض عناصره الأساسية والهامة مثل احمد فتحي ومعلول بخلاف إيقاف ازارو عقب مباراة الذهاب ببرج العرب، هذه عناصر قوة كنت في حاجة شديدة لهم، لا أنسي اتهام الاتحاد الافريقي لكارتيرون بالتواطؤ وهو أمر صعب علي أي مدرب بجانب إصابة هشام محمد أثناء دخول ملعب المباراة في تونس، وأتذكر جيدا أن مدير الكرة بالترجي قالي لي بعد في ممر ملعب برج العرب: " هتشوفوا هيحصل ايه معاكم في رادس".

بمناسبة كارتيرون.. هل تتوقع أن ينجح بشكل أكبر مع الزمالك؟

كارتيرون عنده ميزة جيدة جدا وهي التواصل مع اللاعبين وبيقدر يحتوي اللاعبين نفسيا دي.. أما نجاحه فيتوقف علي مجموعة عوامل وهو بشكل عام مدرب لديه خبرات في افريقيا.

أخيرا كيف رأيت أحداث مباراة السوبر المحلي في الإمارات؟

منظر مخجل ومحرج لأي رياضي أو شخص مصري..نعم عقوبات اتحاد الكرة كانت جيدة، لكن مش عارف ليه رجع فيها وقام بتخفيفها، كان المفروض يصمم عليها ومفيش حاجة اسمها تخفيف، القرار لما يطلع مني طالما انا واثق في صحته مرجعش فيه، أنت اتحاد الكرة وبتدير وأنت الأساس والقرار لازم يكون بتاعك إنت.. عموما عقوبات فيها ازدواجية ومفيهاش معايير.