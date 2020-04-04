تقرير.. شبح "الإفلاس" يخيم على أندية ألمانيا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

يواجه شبح الإفلاس 13 ناديًا في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية الألمانيين، بسبب توقف منافسات كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، عقب تفشي فيروس كورونا.

وتبعًا لصحيفة "كيكر" الألمانية كشف اجتماع "الفيديو" الذي جمع ممثلي 36 ناديًا يشاركون في مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية يوم الثلاثاء الماضي عن نتائج اقتصادية مخيفة، بسبب توقف النشاط الكروي.

وسيتعين على ناد في بوندسليجا وسبعة أندية في دوري الدرجة الثانية تقديم طلبات رسمية لإشهار الإفلاس نهاية شهر مايو المقبل إذا لم تُستأنف المنافسات في ذلك الحين، ولم تتلق تلك الأندية الدفعة الرابعة من حقوق البث التليفزيوني.

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وأضافت "كيكر" أن ثلاثة أندية في بوندسليجا وناديين آخرين في دوري الدرجة الثانية سيواجهون الكارثة ذاتها إذا استمر الوضع حتى شهر يونيو المقبل.

وتأمل الأندية الأوروبية في إيجاد حلول لاستئناف منافسات كرة القدم في شهر مايو المقبل، في حالة تحسن الأوضاع، حيث تعيش العديد من البلدان حالات عزل أملًا في إيقاف انتشار فيروس كورونا.

وأصاب فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا أكثر من مليون شخص، وأودى بحياة ما يقرب من 60 ألفًا في مختلف أنحاء العالم، بينهم 90 ألف مصاب في الأراضي الألماني، رحل منهم 1230 شخصًا.