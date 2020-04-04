يوفنتوس مستعد للتنازل عن كوستا مقابل لضم لاعب مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن نادي يوفنتوس الإيطالي مستعد للتنازل عن خدمات مهاجمه البرازيلي دوجلاس كوستا من أجل ضم مواطنه جابرييل خيسوس من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة تبادلية.

وكان كوستا /29 عاما/ قد لعب تحت قيادة بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، خلال فترة توليه تدريب بايرن ميونخ الألماني.

وكثيرا ما ظل خيسوس /23 عاما/ ضمن البدلاء خلال مشواره مع مانشستر سيتي، الذي انضم إليه في بداية عام 2017، وقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن جيوفاني برانشيني وكيل خيسوس لم يستبعد انتقال اللاعب إلى يوفنتوس.

وقال برانشيني إن خيسوس سيرحل عن مانشستر سيتي، فقط في حالة خروجه من حسابات جوارديولا.

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أما كوستا، فقد شارك في 14 مباراة من إجمالي 26 مباراة خاضها يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأحرز خيسوس 37 هدفا في 44 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه بدا محبطا إزاء عدم مشاركته بشكل منتظم في هجوم مانشستر، وذلك في ظل تواجد سيرجيو أجويرو.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن يوفنتوس، الذي تردد أنه أبدى استعدادا في فبراير لدفع 59 مليون جنيه إسترليني، يجس النبض من جديد وقد يستخدم كوستا كوسيلة إقناع من أجل إبرام الصفقة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس يرى خيسوس بمثابة الشريك المثالي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هجوم الفريق.