تقارير.. كريستيانو رونالدو قد يعود إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يرغب في العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن كريستيانو رونالدو ليده حنين للعودة إلى ريال مدريد، وان تلك الأنباء باتت تطارد اللاعب.

واوضح "بناء على تصريح للإيطالي إيدو أجيري الصحفي في الشيرنجيتو وصديق رونالدو، فقد أشار إلى أن عودة النجم البرتغالي إلى مدريد ليست إقتراحات فقط".

وتابع المووقع "عودة كريستيانو رونالدو لقلعة المرينجي ستتطلب الكثير من الأموال، بعد أن قام يوفنتوس بالتعاقد مع النجم البرتغالي بـ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون كمتغيرات".

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واردف " ما قد يعرقل الصفقة هو صعوبة أن يقوم أي نادي بصرف عدد كبير من الأموال مقابل التعاقد مع لاعب يبلغ 35 عام، خاصة وأن اللاعب لن

يوافق بسهولة على تقاضي أي راتب الذي كان بداية مشكلته الأساسية مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والتي ادت لرحيله عن صفوف الريال".

واختتم الموقع التقرير بغن عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد مقترح قائم، كما أن رغبة اللاعب في العودة قد تخدم الصفقة.

يذكر أن كريسيتانو رونالدو انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018، بعد 9 أعوام قضاها داخل جدران الفريق الملكي حقق خلالها العديد من الالقاب وكان رحيله عن المرينجي مؤثراً بشكل واضح في الفترة الأخيرة.