رينيه فايلر يكشف موقفه من الرحيل عن مصر

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، عن موقفه من الرحيل عن مص ربسبب توقف النشاط الرياضي تفاديًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال فايلر في تصريحات لصحيفة tag blatt البلجيكية إنهلا يفكر في الرحيل عن القاهرة والعودة إلى سويسرا، فعلى الرغم من إنه من المنطقي أن يتواجد مع عائلته إلا إنه أشار إلى انهم مستقرون، وهنو لديه مسئوليات في مصر.
وتابع "من المفترض ان اتحمل المسئولية، وهذا ما يفعله كل من يبحث عن النجاح، وأنا أشغل نفسي بالوقت الحالي في القراءة والتفكير في المستقبل".
وأضاف "كما أن هناك برنامج تدريبي ينفذه اللاعبون وانا اتحمل مسئولية ذلك الأمر".
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