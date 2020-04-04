علي الصاوي ينفرد بصدارة التصنيف العالمي للكاراتيه

قفز علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتيه الي صدارة التصنيف العالمي للكاراتيةده لوزن ٦٧كجم لشهر مارس متفوقا علي بطل العالم الفرنسي ستيفن دا كوستا وبطل البرازيل فيجويرا ، وجاء ذلك بعد توقف النشاط الرياضي للمسابقات في لعبة الكاراتيه عالمياً نتيجة ما يمر به العالم

من أزمة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا والذي أسفر عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو للعام القادم.

كان الصاوى قد حقق الميدالية البرونزية فى الدورى العالمي للكاراتية بالنمسا في شهر فبراير الماضي.

عبر الصاوي عن سعادته باحتلال قمة التصنيف العالمي والذى اعتبره دفعة معنوية كبيرة من أجل الإعداد الجيد للأحداث القادمة ،وعبر عن شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي الداعم الرئيسي للرياضة في مصر ، والي اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب علي المجهودات المبذولة للحفاظ علي صحة وارواح الرياضيين والي الإتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي .