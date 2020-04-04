إجتماع بين رابطتي الدوري الإنجليزي واللاعبين المحترفين لمناقشة تخفيض الرواتب

تعقد رابطة الدوري الإنجليزي إجتماع مع رابطة اللاعبين المحترفين، لمناقشة تخفيض رواتب اللاعبين على خلفية أزمة فيروس كورونا. ومن المقرر أن تقوم رابطة اللاعبين، بإستشارة لاعبيها فيما يتعلق بتخفيض أجورهم بما يصل إلى 30 %، وذلك لمواجهة ما تواجهه الكرة الإنجليزية من توقف للنشاط، والذي أدى لخسائر مالية لجميع الأندية، خاصة بعدما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي بالأمس ان الموسم لن يتم إستئنافه إلا في حالة أن يكون الوضع مستقراً. بتخفيض أجورهم بما يصل إلى 30 %، وذلك لمواجهة ما تواجهه الكرة الإنجليزية من توقف للنشاط، والذي أدى لخسائر مالية لجميع الأندية، خاصة بعدما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي بالأمس ان الموسم لن يتم إستئنافه إلا في حالة أن يكون الوضع مستقراً. وكانت بعض أندية الدوري الإنجليزي قررت بالفعل تخفيض أجور اللاعبين والعاملين.

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