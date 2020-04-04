الاتحاد السعودي يفكر في استعادة بريجوفيتش لدعم هجوم الفريق

تفكر إدارة نادي الاتحاد السعودي في استعادة خدمات اللاعب ألكسندر بريجوفيتش لدعم صفوف الفريق الهجومية في الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء إعارته إلى فريق إف سي سول بنهاية الموسم الجاري .

وأكدت صحيفة الوطن السعودية في تقرير لها اليوم السبت أن إدارة

الاتحاد عرضت على المدير الفني فابيو كاريلي عودة اللاعب بعد انتهاء إعارته وتنتظر رد المدرب لتحديد مصير اللاعب .

وأشارت الصحيفة إلى أن نية إدارة الاتحاد تتجه لمنح اللاعب فرصة جديدة للبقاء

مع الفريق حيث أنه لم يقدم الموسم الماضي المستوى المطلوب وهو ما تسبب في خروجه من حسابات المدرب التشيلي لويس سييرا .

ويرتبط بريجوفيتش صاحب الـ29 بعقد مع الاتحاد حتى 2023 حيث انضم للفريق في صيف 2019 قادمًا من صفوف باوك اليوناني وشارك مع الفريق في 12 مباراة فقط وسجل خلالها هدفًا وحيدًا .