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سيباستيان جيوفينكو يرحل عن صفوف الهلال السعودي

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كشفت تقارير صحفية سعودية بأن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قرر الرحيل بشكل نهائي عن الهلال وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جوفينكو

يرغب في العودة إلى كندا من جديد لقضاء عام أو عامين هناك قبل الاستقرار في بلاده نهائيًا.

انضم جوفينكو صاحب ال ٣٣ عاما إلى صفوف نادي

الهلال موسم 2019، قادمًا من صفوف تورنتو الكندي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.

وكانت وزارة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في بمختلف الألعاب والبطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس .

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