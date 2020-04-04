يوفنتوس يدرس القيام بصفقة تبادلية لضم خيسوس

بات فريق يوفنتوس الإيطالي مستعد لعقد صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، من أجل الحصول على خدمات البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم الفريق الإنجليزي. وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن يوفنتوس يسعى للعقد صفقة تبادلية تقضي بضم خيسوس، مقابل إنتقال البرازيلي دوجلاس كوستا لمانشستر سيتي. تبادلية تقضي بضم خيسوس، مقابل إنتقال البرازيلي دوجلاس كوستا لمانشستر سيتي. وأشارت أن وكيل خيسوس قد يرحل عن مانشستر سيتي، في حال خروجه من حسابات بيب جوارديولا المدير الفني للفريق. من حسابات بيب جوارديولا المدير الفني للفريق. وتابعت "ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، يرى أن خيسوس يعد شريك جيد للبرتغالي كريستيانو رونالدو في هجوم البيناكونيري". يذكر أن خيسوس لا يشارك بشكل منتظم مع جوارديولا مما دفع اليوفي للتفكير في ضمه.

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