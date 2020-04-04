جمال بلعمري يفتح النار على إدارة الشباب السعودي

فتح المدافع الجزائري جمال الدين بلعمري لاعب فريق الشباب السعودي النار على إدارة نادية على خلفية الأزمة التي وقت بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة بسبب غياب اللاعب عن تدريبات الفريق.
وكتب بلعمري في حالته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "انستجرام" قائلاً: "تخيل أن يتم إجباركعلى تصريحات معينة، أو يتم الخصم عليك".
وأضاف: "تخيل لاعبًا محترًفا، تسافر على حسابك الخاص من أجل العلاج، ويقال لك إدفع واجلب الفواتير، تخيل أن يتم إجبارك على فسخ عقدك مع وكيلك لتقوم بالتوقيع مع آخر، ليتسنى لهمبيع عقدك".
وواصل: "تطلب مني الإدلاء بتصريحات أطلب خلالها الخروج من النادي؟ وتريد مني القبول بالخروج من النادي على طريقتك المعهودة؟ لا والله، سأبقى ورأسي مرفوعاً، وسأخرج بذات الطريقة".
واختتم: "الفترة التي كنت أقضيها من أجل تلقي العلاج، تحولت الآن إلى حالة غياب، لا أبحث من خلال ما كتبت الاستعطاف، ولا أفكر في أن يصدقني أحداً فيما قلت، كوني صادق مع نفسي".
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