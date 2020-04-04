رابطة الدوري الإسكتلندي تدرس إنهاء المسابقة

تدرس رابطة الدوري الإسكتلندي لكرة القدم، عدم استكمال البطولة وإنهاء الموسم الكروي بالنتائج الأخيرة، على خلفية إيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.
وقالت صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن أندية الدوري الإسكتلندي تدرس إلغاءالمسابقة، ومنح اللقب لفريق سيلتك المتصدر بفارق 13 نقطة عن جلاسكو رينجرز أقرب ملاحقيه.
وأوضحت "الأندية تبنت إقتراح إنهاء الموسم، لكي يتم تحصيل الأموال التييتم توزيعها بنهاية لاموسم على كل نادي، وذلك في محاولة منهم لحل الأزمة المالية التي تعيشها لتوقف النشاط".
يذكر أن الدوري الإسكتلندي في حالة إلغائه لن يكون أول دوري يتم إنهائه، حيث تم إنهاء المسابقة في بلجيكا وإعلان كلوب بروج بطل للمسابقة.
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