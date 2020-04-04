الامارات | بأمر الفيفا.. ليفربول مهدد بفقدان محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الفيفا.. ليفربول مهدد بفقدان محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدرت صحيفة الميرور الإنجليزية القلق لجماهير فريق ليفربول حول صعوبات يتوقع أن تواجه نجم الفريق، الدولي المصري محمد صلاح للاستمرار في المشاركة مع "الريدز" لعدة أشهر.
وذكرت الصحيفة أن فريق ليفربول يواجه احتمالية غياب المهاجم محمد صلاح لعدة أشهر في عام 2021 بسبب سيل من الاستحقاقات الدولية وذلك نظراً لتأجيلها في العام الحالي بسبب كورونا إذ تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في يناير وفبراير بينما من المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في يوليو وأغسطس.
ونشرت الصحيفة مقابلة أجرتها مع اللاعب المصري السابق، أحمد حسام "ميدو" قال فيها إن محمد صلاح سيكون مطالباً بالانضمام للمنتخب المصري للمشاركة معه في الاستحقاقات الدولية.
وأكد ميدو أنه يجب على صلاح الالتحاق بالمنتخب الوطني مشيراً إلى أن نادي لليفربول ليس الحق في الرفض، وقال: "هذه قواعد الفيفا ولا يمكنهم منعه من الانضمام للمنتخب لأي سبب".
وتابع: "صلاح لاعب مهم للغاية مع المنتخب الأول أو الأولمبي، لاعب بخبرته وشخصيته يمكن أن يصنع الفارق".
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