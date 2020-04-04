الامارات | صحيفة سودانية رياضية عريقة تعلِّق صدورها بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية رياضية عريقة تعلِّق صدورها بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت التدابير الاحترازية، التي فرضتها السلطات الحكومية في السودان للحد من انتشار وباء كورونا، في توقف صحيفة الصدى الرياضية العريقة عن الصدور حتى اشعار آخر، لتكون بذلك أول صحيفة رياضية متخصصة في الوطن العربي تضطر لتعليق صدورها.

وقال رئيس تحرير الصحيفة، مأمون أبوشيبة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدارة رأت منح العاملين إجازة، من أجل السلامة الصحية، إلى حين انجلاء الكارثة الصحية العالمية، وأن التوقف ليس نهائياً، ولكن لحين انجلاء الظروف الحالية.

وأضاف: «السلطات قررت بداية حظر التجول من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً، ما يصعِّب مهمة مواكبة الأحداث، كما أن سيارات شركات التوزيع تضطر للانتظار حتى السادسة صباحاً للتحرك للولايات، في وقت تغلق فيه جميع الأسواق في الرابعة عصراً، ما يحول دون وصول الصحيفة للقراء في وقت مناسب قبل بداية الحظر».

لكن الصحيفة، التي أسسها الصحافي مزمل أبو القاسم، الذي عمل بالإمارات في صحيفة أخبار العرب، سابقاً، لا يبدو أنها قد تتحول لأن تحذو حذو الصحف العالمية، التي أصبحت حالياً تعتمد على الموقع الإلكتروني والنسخ الرقمية، لمجابهة وباء كورونا، وقلة التوزيع.

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وقال أبوشيبة: «عموماً لم نصل إلى مرحلة التفكير في الإلغاء النهائي للصحيفة الورقية والتحول للصدور الإلكتروني، هذا الأمر سابق لأوانه في الوقت الحالي، ونسأل الله أن يرفع البلاء، وأن تعود الحياة لطبيعتها قريباً».

ولم يجرِ تحديث موقع الصحيفة على الإنترنت، منذ أواخر شهر فبراير الماضي.

وذكر الأمين العام المكلف للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية السوداني، محمد الأمين محمد عبدالله، أن عدداً من الصحف الرياضية بصدد التوقف، نسبة لتوقف النشاط الرياضي.

وقال الأمين، في تصريح صحافي لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن المجلس سيضطلع بدوره في استخراج تصاريح مرور ليلية، للصحافيين الذين تقتضي ظروفهم العمل ليلاً، وأنه لا نية لإيقاف الصحف الورقية اليومية، في إطار حملة درء جائحة كورونا، لكن المجلس سينفذ القرار حال صدوره من اللجنة العليا.