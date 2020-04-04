شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأسترالي يدعم رفع السن في أولمبياد كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، بتوجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع حاجز السن في أولمبياد طوكيو، بعد تأجيلها إلى 2021.

وفي المعتاد تقتصر المشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال على فرق تحت 23 عاما، ويسمح لكل فريق بثلاثة لاعبين فقط فوق هذا السن.

وذكر الفيفا، أمس في بيان، أن حاجز السن قد يتم رفعه في أولمبياد طوكيو، حتى لا يغيب اللاعبون الذين كان يحق لهم المشاركة في 2020 عن المنافسات بعد تأجيل الألعاب إلى العام التالي.

وأضاف البيان، أن «مجموعة عمل أنشأها أوصت بأن تستمر المسابقة مفتوحة للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير الثاني 1997، مثلما كان مخططا في البداية».

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وهذا معناه فعليا زيادة حاجز السن بواقع عام واحد مثلما طلبت كوريا الجنوبية وأستراليا. ولا يوجد حاجز للسن في مسابقة السيدات.

وعلق الاتحاد الأسترالي: «كانت لنا وجهة نظر واضحة وصريحة في مسابقة كرة القدم للرجال في الأولمبياد.. يجب رفع السن إلى أقل من 24 عاما بعد إعلان تأجيل أولمبياد طوكيو من 2020 إلى 2021».

وزاد: «تأييد مجموعة عمل الفيفا يبرز تفهمها لرغبة الاتحادات المشاركة في الألمبياد، في الحفاظ على حلم اللاعبين المولودين في أو بعد أول يناير/كانون الثاني 1997 بالمشاركة في الألعاب الأولمبية».

كما أوصت مجموعة العمل بتأجيل كافة المباريات الدولية التي كانت مقررة في يونيو، وهو إجراء شكلي في ظل تأجيل بطولة أوروبا 2020 وكأس كوبا أمريكا بالفعل، بسبب جائحة كوفيد-19.

ولا تزال التوصيات بحاجة لأن يعتمدها مكتب الفيفا، وهو نسخة مصغرة من مجلس الاتحاد الدولي الذي يتخذ القرارات.