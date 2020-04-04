شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: تطور جديد بشأن عودة نيمار إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.

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ووفقًا لتقرير نشرته الصحيفة فإن نيمار كان على وشك العودة إلى برشلونة في الصيف الماضي، لكنه في نفس الوقت لم يكن بعيدًا عن ارتداء قميص ريال مدريد..مشيرا إلى أن مسؤولي ريال مدريد تواصلوا مع نيمار الصيف الماضي، واقترحوا عليه اللعب في «سانتياجو برنابيو»، لافتا إلى أن هدف نيمار الأول في الصيف الماضي كان الهروب من باريس، ما دفع برشلونة للتحرك ومنع اللاعب البرازيلي من ارتداء قميص ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة اجتمعوا بنيمار الصيف الماضي ومنحوه وعدًا قاطعًا بضمه في أغسطس الماضي، أو الانتظار إلى الصيف التالي لحسم الصفقة وإخراجه من باريس، كي لا ينتقل اللاعب البرازيلي إلى ريال مدريد.

وذكرت «موندو ديبورتيفو» أنه قد حان الوقت كي ينفذ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، وعده مع نيمار.